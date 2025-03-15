السبت 15 مارس 2025
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حوادث

الحملات التموينية تضبط 5 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

ضبط 5 أطنان دقيق
ضبط 5 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

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أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها 5 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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