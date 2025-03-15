ضبط طن نخالة وتحرير311 مخالفة في حملات تموينية بالدقهلية

شنت ‏مديرية التموين بالدقهلية حملات مكثفة تمكنت من ضبط طن نخالة وتحرير 311 مخالفة

حملات تموينية تحرر 311 مخالفة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، وبناءًا على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتعليمات المحاسب علي حسن عبدالفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية،

"بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة الاسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية والتأكد من توافر السلع باسعارها المحددة والتزام المخابز بالمواصفات المقررة.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية جهودها وحملاتها المكثفه"، وقد اسفرت عن تحرير 311 مخالفة

مخالفات في مجال الرقابة التموينية

في مجال الرقابة على المخابز تم تحرير ( 204 ) مخالفة وبيانها كالتالى:

• 87 محضر نقص وزن (7: 19 جرام)

• 22 محضر قائمة بيانات

• 11 محضر عدم مطابقة مواصفات

• 37 محضر تصرف في دقيق (760 شيكارة)

•12 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

• 10 محضر عدم اعطاء بون صرف.

• 14 محضر عدم نضافة ادوات عجين.

• 3 محضر توقف بدون إذن.

• محضر تجميع بطاقات (بعدد 63 بطاقة).

• 7 محاضر غلق.

مخالفات في مجال الرقابة علي الاسواق

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير ( 107 ) مخالفة وبيانها كالتالى:

• 54 محضر عدم إعلان عن الاسعار

• 21 محضر عدم وجود شهادة صحية

• 13 محضر ذبح خارج السلخانه.

• محضرين تجميع سلع تموينية (تاجر تمويني).

• 7 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

• محضرين سلع مجهولة المصدر.

• محضرين عدم وجود رخصه.

• محضرين مخالفة قانون التعريب.

• 4 محاضر عدم تصريح لإقامة اوكازيون.

المضبوطات:

•ضبط 170 كجم لحم بلدي.

•ضبط طن نخالة خشنة.



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