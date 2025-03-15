السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط طن نخالة وتحرير311 مخالفة في حملات تموينية بالدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

شنت ‏مديرية التموين بالدقهلية حملات مكثفة تمكنت من ضبط طن نخالة وتحرير   311 مخالفة
حملات تموينية تحرر 311 مخالفة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، وبناءًا على توجيهات  اللواء طارق مرزوق محافظ  الدقهلية، وتعليمات المحاسب علي حسن عبدالفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية،
"بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة الاسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية والتأكد من توافر السلع باسعارها المحددة والتزام المخابز بالمواصفات المقررة.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية جهودها وحملاتها المكثفه"، وقد اسفرت عن تحرير  311 مخالفة 

مخالفات في مجال الرقابة التموينية 

في مجال الرقابة على المخابز تم تحرير ( 204 ) مخالفة وبيانها كالتالى:

• 87 محضر نقص وزن (7: 19 جرام)
• 22 محضر قائمة بيانات
•  11 محضر عدم مطابقة مواصفات
• 37 محضر تصرف في دقيق (760 شيكارة)
•12 محضر عدم وجود سجل تفتيش.
• 10 محضر عدم اعطاء بون صرف.
• 14 محضر عدم نضافة ادوات عجين.
• 3 محضر توقف بدون إذن.
• محضر تجميع بطاقات (بعدد 63 بطاقة).
•  7 محاضر غلق.

مخالفات في مجال الرقابة علي الاسواق

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير  ( 107 ) مخالفة وبيانها كالتالى:

• 54 محضر عدم إعلان عن الاسعار
•  21 محضر عدم وجود شهادة صحية
• 13 محضر ذبح خارج السلخانه.
• محضرين تجميع سلع تموينية (تاجر تمويني).
• 7 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.
• محضرين سلع مجهولة المصدر.
• محضرين عدم وجود رخصه.
• محضرين مخالفة قانون التعريب.
• 4 محاضر عدم تصريح لإقامة اوكازيون.

المضبوطات:
•ضبط 170 كجم لحم بلدي.
•ضبط طن نخالة خشنة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تكثيف الحملات الرقابية شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية محافظ الدقهلية منافذ صرف السلع التموينية مديرية التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل حاتم حشمت غدا

ضبط مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة داخل ورشة بالفيوم

"التنمية عنوان الانتماء"، ندوة تثقيفية بمجمع إعلام دمياط

إحباط محاولة إغراق الأسواق بـ 12 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى واقعة هدم أخ لمنزل شقيقه بلودر في الدقهلية

وزير الرياضة يرد على مرتضى منصور بعد نشره صورة تجمعهما

رد فعل رابطة الأندية على أنباء تخفيض عقوبات الأهلي بعد الانسحاب من القمة

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

سعر صرف الدولار يسجل 50.70 جنيه في هذه البنوك

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو أمر القبض على ضباط مباحث القنطرة غرب

براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار في النقد الأجنبي

سعر جرام الذهب يتراجع بعد أسبوع حافل بالمفاجآت

منوعات

المزيد

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

عاصفة تجتاح ولاية أمريكية وتخلف دمارا واسعا

عاصفة عاتية وحرائق مرعبة تجتاح ولايات أمريكية وتخلف دمارا شاسعا (فيديو)

فدوى مواهب تثير غضب المصريين بعد فيديو المتحف المصري الكبير، ومتابعون: مش سالكة وناكرة لجميل مصر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

المزيد

انفوجراف

6 ضوابط للدعاية في انتخابات نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر وتأخيره في القاهرة عن مكة

معركة تبوك، قصة انتصار المسلمين دون قتال في آخر غزوة للرسول

ما حكم الانشغال بالملهيات والتهاون في العبادات بشهر رمضان؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية