حلم الثراء ينتهى خلف القضبان، ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بدار السلام

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط 6 أشخاص؛ لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.



حلم الثراء ينتهى خلف القضبان.. ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة دار السلام



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.



التنقيب عن الآثار بمنطقة دار السلام

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية مكان العقار وضبط 6 أشخاص؛ حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى الغرف، وعُثر بداخلها على حفرة "بقُطر نصف متر وعمق 4 متر"، وضُبط بحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب - هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهتهـــم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام أدوات الحفر المضبوطة حوزتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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