الأنبا أرسانيوس يدشن أواني وأيقونات ويرسم شمامسة في إيبارشية الوادي الجديد

صلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادى الجديد والواحات للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بقرية أبو الهول بمدينة الفرافرة.

وخلال القدس دشن نيافة الأنبا أرسانيوس عددًا من الأوانى لخدمة المذبح بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس، بالإضافة لتدشين مجموعة من الأيقونات.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا أرسانيوس صلوات رسامة ٢٦ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة ابصالتس ( مرتل).

شارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

الانبا ديمتريوس يرسم كاهنان جديدان للخدمة في إيبارشية ملوي

صلى نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية) وشاركه عدد من الآباء الكهنة.

وسام نيافة الأنبا ديمتريوس عقب صلاة الصلح الشماس شهاد فيلبس كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة دير الصعود وموسى النبي في قرية دير البرشا التابعة للإيبارشية باسم القس بيشوي، والشماس جمال نجدي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد أبسخيرون والقديس الأنبا كاراس في قرية دير أبوحنس التابعة للإيبارشية باسم القس فليمون.

هذا ومن المقرر أن يقضي الكاهنان الجديدان فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس آڤاڤيني بالجبل الغربي في ملوي.

الأنبا إشعياء يرسم 81 شماسا للخدمة في إيبارشية طهطا

صلى نيافة الأنبا إشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة للأقباط الأرثوذكس بمحافظة سوهاج، القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة غبريال بمدينة جهينة.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا إشعياء صلوات رسامة ٨١ شماسًا للخدمة بكنائس مدينة جهينة، وكنيسة السيدة العذراء بقرية التوارة بجهينة.

شارك في الصلوات كهنة كنيسة رئيس الملائكة غبريال، وعدد من الآباء كهنة إيبارشية طهطا وجهينة، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من الشعب.

الأنبا إسحق يدشن مذبح ويرسم 19 شماسا بكنيسة طما

دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، مذبح بكنيسة الشهيد مارجرجس بقرية الهيشة التابعة لإيبارشية طما.

تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين مذبح على اسم السيدة العذراء وقد شمل التدشين أيضًا مجموعة من أواني الخدمة، شارك نيافته صلوات التدشين والقداس عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

في السياق ذاته عقب صلاة الصلح رسم نيافته ١٩ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

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