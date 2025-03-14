الجمعة 14 مارس 2025
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سياسة

الأنبا إسحق يدشن مذبح ويرسم 19 شماسا بكنيسة طما

الأنبا إسحق
الأنبا إسحق

دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، مذبح بكنيسة الشهيد مارجرجس بقرية الهيشة التابعة لإيبارشية طما.

تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين مذبح على اسم السيدة العذراء وقد شمل التدشين أيضًا مجموعة من أواني الخدمة، شارك نيافته صلوات التدشين والقداس عدد من الآباء كهنة الإيبارشية. 

في السياق ذاته عقب صلاة الصلح رسم نيافته ١٩ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

 

الكنيسة الأرثوذكسية تقدم خدمات تعليمية وتنموية في نيبال

 

نظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة نيبال بقيادة القس ديفيد رضا كاهن الكنيسة الأرثوذكسية هناك، عددًا من الخدمات التنموية بالتعاون مع مؤسسة Thanksgiving Australia، برفقة القمص أرسانيوس برسوم، حيث تم تقديم برامج تنموية للطلبة في المدارس الخيرية بالعاصمة كاتماندو، وعدد من المدن الأخرى إلى جانب بعض الملاجىء ودور المسنين.

 

العلاقات بين البلدين

 

حضر أحد برامج الخدمة القنصل المصري لدى دولة نيبال محمد قنديل والذى أعرب عن سعادته وتقديره لدور الكنيسة القبطية في الخدمة التنموية المجتمعية التي تقدمها، بما يتوافق مع سياسة وتوجهات الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تعطي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة إلى جانب الدور التنموي.

وفي السياق ذاته حضر إلى مدينة سوركيت مجموعة من الخدام من مصر وأستراليا لتقديم خدمات لدور رعاية أطفال ضحايا العنف المجتمعي إلى جانب خدمات في مجال التعليم وإلى نيبال حضر مجموعة من الخدام من مؤسسة St. Wanas kids Charity برفقة القس أنتونى شرقاوي لتقديم خدمات فى مجال التنمية من خلال المركز التعليمي التابع لكنيستنا في العاصمة كاتماندو إلى جانب مدارس خيرية وأماكن أخرى.

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الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا إسحق كنيسة طما شماسا يدشن مذبح كنيسة الشهيد مارجرجس أسقف طما

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