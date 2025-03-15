السبت 15 مارس 2025
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حوادث

تحرير 718 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة مرورية
حملة مرورية

 حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 718 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

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ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

 

 

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

 

 

وفي السياق ذاته.، تولت الأجهزة المعنية رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 457 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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