الأمن يكشف حقيقة ضبط الأهالى لسيدة تخطف الأطفال بمدينة بدر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن ضبط الأهالى لسيدة بدعوى قيامها بخطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بمدينة بدر بالقاهرة



ضبط الأهالى سيدة تخطف الأطفال من أمام مدرسة بمدينة بدر

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن ضبط الأهالى لسيدة بدعوى قيامها بخطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بمدينة بدر بالقاهرة.



وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرف أول: (إحدى السيدات "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة") طرف ثان: (سيدتين) بسبب تشاجر نجلتى الطرفين 8 سنوات بالمدرسة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب أمام المدرسة عقب إنتهاء اليوم الدراسى، مما أسفر عن إصابة الأولى.. وتم ضبط الطرفين.. وبمواجهتهما أقرتا بما سبق.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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