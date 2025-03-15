تحركات حكومية لبحث استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير.. تشكيل لجنة عليا لمتابعة تفاصيل الاحتفال.. وتوقعات باستقبال 15 ألف زائر يوميًا مع التشغيل الرسمي

تستعد الحكومة للانتهاء من تجهيزات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والذي سيحظى بحضور واسع من الملوك والرؤساء ورؤساء حكومات عدد كبير من دول العالم، حيث سيمتد الافتتاح لعدد من الأيام ولن يقتصر الحدث على يوم واحد.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

ويحظى ملف افتتاح المتحف المصري الكبير لمتابعة من القيادة السياسية حيث عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وطارق مخلوف، العضو المنتدب بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الترتيبات والنواحي التنظيمية المتعلقة بالاحتفالية المقررة لافتتاح المتحف المصري الكبير في شهر يوليو ٢٠٢٥، حيث اطّلع الرئيس على التصورات المقترحة لكيفية تحقيق مستهدفات الاحتفالية، وتم استعراض الفعاليات التي تقام في الأيام التي سوف تجرى فيها الاحتفالية، بحيث يتم استغلالها بالشكل الأمثل في إطار جهود تطوير منظومة السياحة المصرية ككل، وإبراز إسهامات الحضارة المصرية ودورها المحوري على مر التاريخ في بناء الإرث الحضاري العالمي، ومضاعفة أعداد السائحين الزائرين لمصر بما يتناسب مع المقومات الطبيعية والحضارية التي تمتلكها الدولة.

الخطة الترويجية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الخطة الترويجية لاحتفالية الافتتاح، والتنسيق القائم مع القطاع الخاص لوضع حملات ترويجية وتسويقية في الفنادق والمنتجعات السياحية، واستعراض ما يمثله المتحف من فرصة مثالية للاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وأحدث تقنيات العرض المتحفي.

وأكد الرئيس في هذا الصدد ضرورة بذل كل الجهد، وتكثيف الإستعدادات لخروج هذه الفعالية على مستوى يليق بوضعية وتاريخ مصر، ودون تحميل موازنة الدولة أي أعباء، خاصة وأن المتحف المصري الكبير يُعد من أكبر الصروح الثقافية والحضارية في العالم، مشددًا على أهمية استثمار الزخم المصاحب لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الترويج للمقاصد السياحية في مصر بوجه عام.

الترتيبات النهائية الخاصة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض الترتيبات النهائية الخاصة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية في مصر والعالم.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة عليا لمتابعة جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الاحتفالية المهمة، والتأكد من جاهزية كافة التجهيزات اللوجستية والفنية، بما يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

وأشار مدبولي إلى أن الاحتفالية ستكون فرصة عظيمة لإبراز ما تحقق من إنجازات ضخمة في مختلف القطاعات التنموية، وخاصة في مجال السياحة والآثار، لافتًا إلى أن الحدث سيحظى بمتابعة دولية واسعة، مما يجعله فرصة ذهبية للترويج لمصر كوجهة سياحية رائدة.

تشكيل لجنة عليا لمتابعة جميع تفاصيل الافتتاح

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالمحاور المرورية والشوارع المحيطة بالمتحف، بما يشمل أعمال الرصف والإنارة والنظافة والتنسيق الحضاري، لضمان ظهور المنطقة بأفضل صورة أمام الزوار والوفود المشاركة في الحدث.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تسابق الزمن لإنهاء كافة الاستعدادات على أعلى مستوى، لضمان خروج الاحتفالية بشكل مشرف يعكس عظمة الحضارة المصرية، ويمثل نقطة انطلاق جديدة للسياحة الثقافية في مصر.

استقبال 15 ألف زائر يوميا مع التشغيل الرسمي للمتحف

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن التشغيل التجريبي لقاعات المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا ما يقرب من 5 آلاف زائر يوميا، متوقعا أن يصل عدد الزائرين اليومي مع الافتتاح الرسمي لقاعات المتحف من 13 إلى 15 ألف زائر بعد افتتاحه بشكل كامل في 3 يوليو المقبل.

كما أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر يوم 3 يوليو المقبل، وأعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق المحيطة به، في إطار الاستعدادات لهذا الحدث العالمي.

وأكد المحافظ أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا تاريخيًا وضخمًا، تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام، من 3 إلى 5 يوليو، بحضور عدد من رؤساء وملوك الدول وأبرز الشخصيات العالمية، مما يعكس أهمية الحدث على المستوى الدولي.

السيناريو النهائي لحفل الافتتاح

وأضاف أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء، للاتفاق على السيناريو النهائي لحفل الافتتاح، والذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، مع اعتبار يوم الخميس 3 يوليو إجازة رسمية، لضمان تنظيم الحدث بأفضل صورة ممكنة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإبراز مكانة المتحف المصري الكبير كأكبر وأهم صرح ثقافي وسياحي في العالم، بما يعزز من مكانة مصر السياحية عالميًا.

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