مدبولي: انخفاض التضخم في مصر خطوة تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن انخفاض معدل التضخم في مصر يعد خطوة مهمة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في تقريره الشهري عن انخفاض معدل التضخم في مصر، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مقابل (23.2%) في شهر يناير 2025.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تراجع معدل التضخم يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للحكومة، نتيجة للإجراءات الفعالة التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في جهودها لتحقيق المزيد من الاستقرار المالي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الانخفاض يعزز مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الداعمة للنمو المستدام.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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