الأربعاء 05 مارس 2025
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توجيه جديد من محافظ الجيزة بشأن الألعاب النارية (صور)

الألعاب النارية
الألعاب النارية

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة تكثيف الحملات على المحال والباعة وضبط مخالفات بيع الالعاب النارية ومصادرتها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على السلامة العامة.

منع بيع وتداول الألعاب النارية

وتابع محافظ الجيزة الحملات التي نفذها حي إمبابة لمنع بيع وتداول الالعاب النارية حيث شملت شوارع النصر وأرض الجمعية وعمر بن الخطاب بالقطاع الجنوبي لحي إمبابة والتي أسفرت عن رفع عدد من الفروشات المخالفة لبيع الألعاب النارية بالطريق العام والتحفظ عليها ومصادرتها لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع محافظ الجيزة حملات حي جنوب الجيزة بشوارع المدبح والكونيسة وجمال عبد الناصر والمعهد الديني والتي أسفرت عن رفع عدد من بائعي الألعاب النارية والمفترشين للطريق العام، وقد تم مصادرة الألعاب النارية لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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