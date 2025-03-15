السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ديربي لندن وغياب ليفربول، مواعيد مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة
مواعيد مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 5 مواجهات، فيما تشهد الجولة قمة بين تشيلسي ضد أرسنال في ديربي لندن غدا الأحد.

 

وتأجلت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس ضمن الجولة الـ 29 لتقام الشهر المقبل بسبب ارتباط نيوكاسل بنهائي كأس الرابطة غدا الأحد أمام ليفربول.

 

وكان ليفربول خاض مباراة أستون فيلا في الجولة المقدمة من مباريات الجولة الـ 29 يوم 19 فبراير الماضي التي انتهت بالتعادل 2-2 بسبب مشواره في كأس كاراباو.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ29 كالتالي  .

السبت 15 مارس 2025

وست هام يونايتد ضد إيفرتون - 5:00 مساءً.

نوتينجهام فورست ضد إيبسويتش تاون - 5:00 مساءً.

مانشستر سيتي ضد برايتون - 5:00 مساءً.

وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون - 5:00 مساءً.

برينتفورد ضد بورنموث - 7:30 مساءً.

الأحد 16 مارس 2025

تشيلسي ضد أرسنال - 3:30 مساءً.

توتنهام هوتسبير ضد فولهام - 3:30 مساءً.

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي - 9:00 مساءً.

16 أبريل 2025 

نيوكاسل ضد كريستال بالاس - 8:30 مساءً

 

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الانجليزي  برصيد 70 نقطة بفارق كبير عن أرسنال صاحب الوصافة برصيد 55 نقطة.

 

ويحتاج ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، إلى 5 انتصارات وتعادل واحد فقط لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

 

ويحتاج الريدز إلى 16 نقطة كحد أقصى ليتوج باللقب قبل المواجهات المتبقية للفريق بالبريميرليج بعد تعادل أرسنال الوصيف مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 28 من الدوري الانجليزي.

 

مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز

2 أبريل، ليفربول ضد إيفرتون.

6 أبريل، فولهام ضد ليفربول.

13 أبريل، ليفربول ضد وست هام.

20 أبريل، ليستر سيتي ضد ليفربول.

27 أبريل، ليفربول ضد توتنهام.

3 مايو، تشيلسي ضد ليفربول ضد تشيلسي.

10 مايو، ليفربول ضد آرسنال.

18 مايو، برايتون ضد ليفربول.

25 مايو، ليفربول ضد كريستال بالاس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي ضد أرسنال ديربي لندن نيوكاسل يونايتد ليفربول مانشستر سيتي ضد برايتون تشيلسي أرسنال

مواد متعلقة

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

صراع التتويج والهبوط يشعل البريميرليج.. آرسنال يسعى لاستغلال غياب ليفربول.. والسيتي يصطدم ببرايتون وولفرهامبتون يواجه الأخير

إحصائيات دور الـ16 بدوري الأبطال، آرسنال الأقوى هجوما ورقم مميز لـ بايرن ميونخ

القمة للريدز، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 28

الأكثر قراءة

المالية تكشف موعد زيادة دعم "تكافل وكرامة" 25%

سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم السبت 15 مارس 2025

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم السبت 15 مارس 2025

تفسير رؤية البلح الأصفر في المنام وعلاقتها بقرب الفرج وزوال الكرب

درجات الحرارة اليوم السبت فى مصر

تفاصيل حادث تصادم يتسبب في مصرع وإصابة 24 عاملًا بقنا

المتهم في مشاجرة الفردوس أمام قاضي معارضات أكتوبر بعد قليل

مشهد مروع وضحايا بالعشرات، أول صور من موقع تصادم أتوبيس عمال سكر دشنا بجرار زراعي

منوعات

المزيد

عاصفة عاتية وحرائق مرعبة تجتاح ولايات أمريكية وتخلف دمارا شاسعا (فيديو)

فدوى مواهب تثير غضب المصريين بعد فيديو المتحف المصري الكبير، ومتابعون: مش سالكة وناكرة لجميل مصر

السر في الأمعاء الطفولية، علماء يكتشفون سر طول عمر أكبر معمرة في العالم

لحظات مرعبة، تمساح يسحب امرأة من بين صديقاتها إلى النهر ويستعرض بجثتها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البلح الأصفر في المنام وعلاقتها بقرب الفرج وزوال الكرب

حدث في 15 من رمضان سنة 3هـ، مولد الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية