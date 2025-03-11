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رياضة

القمة للريدز، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 28

الريدز
الريدز

ترتيب الدوري الإنجليزي، أسدل الستار علي مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز نيوكاسل على وست هام 1-0 بختام الجولة، علما بأن ليفربول وأستون فيلا خاضا مواجهة مقدمة من الجولة الـ 29.

 

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الانجليزي بفارق كبير عن أرسنال صاحب الوصافة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 28

1- ليفربول 70 نقطة 
2- آرسنال 55 نقطة 
3- نوتينجهام فورست 51 نقطة 
4- تشيلسي 49 نقطة 
5- مانشستر سيتي 47 نقطة 
6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة 
7- برايتون 46 نقطة 
8- أستون فيلا 45 نقطة 
9- بورنموث 44 نقطة 
10- فولهام 42 نقطة 
11- كريستال بالاس 39 نقطة 
12- برينتفورد 38 نقطة 
13- توتنهام هوتسبير 34 نقطة 
14- مانشستر يونايتد 34 نقطة 
15- إيفرتون 33 نقطة 
16- وست هام يونايتد 33 نقطة 
17- وولفرهامبتون 23 نقطة 
18- إبسويتش تاون 17 نقطة 
19- ليستر سيتي 17 نقطة 
20- ساوثهامبتون 9 نقاط

 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 


ويحتاج ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، إلى 5 انتصارات وتعادل واحد فقط لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

 

ويحتاج الريدز إلى 16 نقطة كحد أقصى ليتوج باللقب قبل المواجهات المتبقية للفريق بالبريميرليج بعد تعادل أرسنال الوصيف مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 28 من الدوري الانجليزي.

 

مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز

2 أبريل، ليفربول ضد إيفرتون.

6 أبريل، فولهام ضد ليفربول.

13 أبريل، ليفربول ضد وست هام.

20 أبريل، ليستر سيتي ضد ليفربول.

27 أبريل، ليفربول ضد توتنهام.

3 مايو، تشيلسي ضد ليفربول ضد تشيلسي.

10 مايو، ليفربول ضد آرسنال.

18 مايو، برايتون ضد ليفربول.

25 مايو، ليفربول ضد كريستال بالاس.

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