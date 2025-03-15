موعد مباراة بيراميدز ضد إنبي في كأس مصر والقناة الناقلة

كأس مصر، يستضيف بيراميدز نظيره فريق إنبي مساء اليوم السبت، باستاد الدفاع الجوي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز ضد إنبي

وتنطلق صافرة مباراة بيراميدز وإنبي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.



القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وإنبي في كأس مصر



من المقرر أن تنقل مباراة بيراميدز وإنبي في كأس مصر عبر قناة أون سبورت 2.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وإنبي

وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بعد فوزه على المقاولون بهدفين نظيفين بدور الـ 16 فيما تأهل إنبي للدور ربع النهائي بعد فوزه على الإسماعيلي بهدف نظيف بالدور ذاته.

وسيلتقي الفائز من بيراميدز وإنبي في الدور نصف النهائي مع الفائز من غزل المحلة والبنك الأهلي.

يدير مباراة بيراميدز وإنبي طاقم حكام مكون من محمد سلامة"ميدو" ويساعده وائل شعبان وأحمد زيدان ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو ورجب محمد مساعد حكم فيديو.

الظهور الأول لحمزة الجمل مع إنبي



وتعد مباراة الليلة بين إنبي وبيراميدز هى الأولى لحمزة الجمل المدير الفني لإنبي الذي تولى المسئولية خلفا لمحمد إسماعيل.

قائمة بيراميدز أمام إنبي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

مباريات ربع نهائي كأس مصر

وأسدل الستار على مباريات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر وتحددت الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور ربع النهائي وتأهلت فرق؛ الزمالك وبيراميدز وسيراميكا وسموحة والبنك الأهلي وإنبي وغزل المحلة.

مباريات دور ربع النهائي في كأس مصر

الزمالك × سموحة

سيراميكا كليوباترا × الجونة

بيراميدز × إنبي

غزل المحلة × البنك الأهلي

نتائج مباريات دور الـ 16 بكأس مصر

وجاءت نتائج مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الكأس كالتالي:

إنبي 1 – 0 الإسماعيلي

سيراميكا 2 – 0 طلائع الجيش

سموحة 1 – 0 زد

الجونة 3 – 1 تيم إف سي

الزمالك ضد مودرن سبورت 2_1

البنك الأهلي ضد المصري 3_1

غزل المحلة ضد فاركو 1-0

بيراميدز ضد المقاولون العرب 2-0



جدير بالذكر أن فريق بيراميدز قد حقق بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الماضية بعد الفوز على فريق زد بنتيجة (1-0)

مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر

وعلي صعيد آخر أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، في نسختها الحالية لموسم 2024 - 2025 وجاءت على النحو التالي:

تقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الجمعة 28 مارس الجاري، في تمام التاسعة والنصف مساء، على أن تحدد الملاعب وفقا لأطراف المباراتين.

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