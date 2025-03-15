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رياضة

سيراميكا يلتقي الجونة لحجز تذكرة التأهل لنصف نهائي كأس مصر

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

كأس مصر، يلتقي سيراميكا  كليوباترا مع نظيره الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويلتقي الفائز من مباراة سيراميكا ضد الجونة مع الفائز من مباراة الزمالك وسموحة في نصف نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2024-2025.

ويسعى سيراميكا لتحقيق الفوز وعبور الجونة للدور التالي في كأس مصر وتعويض الخسارة من بيراميدز في ختام الدور الاول من بطولة الدوري المصري فيما يسعى الجونة إلى حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي كأس مصر واستغلال فوزه الأخير علي الاتحاد السكندري 2-0 بمجموعة تفادي الهبوط.


وتأهل نادى سيراميكا لدور ربع النهائي بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في دور الـ16، فيما فاز الجونة على تيم أف سي بثلاثة أهداف نظيفة في نفس الدور.

أطراف مباريات ربع نهائي كأس مصر

وأسدل الستار على مباريات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر وتحددت الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور ربع النهائي وتأهلت فرق؛ الزمالك وبيراميدز وسيراميكا وسموحة والبنك الأهلي وإنبي وغزل المحلة. 

مباريات دور ربع النهائي في كأس مصر 

الزمالك × سموحة
سيراميكا كليوباترا × الجونة
بيراميدز × إنبي
غزل المحلة × البنك الأهلي

نتائج مباريات دور الـ 16 بكأس مصر

وجاءت نتائج مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الكأس كالتالي:

إنبي 1 – 0 الإسماعيلي
سيراميكا 2 – 0 طلائع الجيش
سموحة 1 – 0 زد
الجونة 3 – 1 تيم إف سي
الزمالك ضد مودرن سبورت 2_1
البنك الأهلي ضد المصري 3_1

غزل المحلة ضد فاركو  1-0
بيراميدز ضد المقاولون العرب 2-0
جدير بالذكر أن فريق بيراميدز قد حقق بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الماضية بعد الفوز على فريق زد بنتيجة (1-0)

مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر

وعلي صعيد آخر أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، في نسختها الحالية لموسم 2024 - 2025 وجاءت على النحو التالي:

تقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الجمعة 28 مارس الجاري، في تمام التاسعة والنصف مساء، على أن تحدد الملاعب وفقا لأطراف المباراتين.

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