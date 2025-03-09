الأحد 09 مارس 2025
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انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر (إنفوجراف)

كأس مصر، فيتو
كأس مصر، فيتو

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كأس مصر سيراميكا كليوباترا الجونة الزمالك بيراميدز غزل المحلة

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