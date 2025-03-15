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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني

يستضيف فياريال مساء اليوم السبت، نظيره ريال مدريد على أرضية ملعب "لاسيراميكا" مباراة الفريقين في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.
 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني
 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، أسينسيو، روديجر، فيران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام، رودريجو، كيليان مبابي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.

 

وانتهت مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "سانتياجو برنابيو" بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد.

 


موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني


تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام فياريال


تذاع مباراة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر الذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد أوساسونا، في حين أن فياريال لديه 44 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإسباني.

 

 

قائمة ريال مدريد لمباراة فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، فران جونزاليس، لونين.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، دييجو أجوادو، فيكتور فالدبناس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.

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