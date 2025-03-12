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رياضة

الزمالك يوجه برقية تهنئة لـ هاني أبو ريدة بعد جدل أزمة مباراة القمة

أبو ريدة وحسين لبيب،
أبو ريدة وحسين لبيب، فيتو

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتهنئة إلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة انتخابه رئيسًا لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد شمال إفريقيا الذي عقد مساء الثلاثاء بالقاهرة.

في خطاب رسمي لرابطة الأندية، الزمالك يطالب بنقاط القمة وتطبيق اللائحة على الأهلي

وحول أزمة مباراة القمة، أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خطابًا رسميًّا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي في الجولة الأولى لمباريات المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التزم بالموعد المعلن للقاء، وتوجه إلى ملعب المباراة، في حين تغيب الفريق المنافس.

وطالب الزمالك بتطبيق اللائحة بالكامل أسوة بما حدث مع الفريق في قمة الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

وكان محمود بسيوني حكم المباراة  قام بإلغاء المباراة رسميًّا بعد مرور 20 دقيقة نتيجة عدم وصول المنافس إلى ستاد القاهرة لخوض اللقاء.

 

رابطة الأندية تثير الجدل، تنشر نتائج مباريات الثلاثاء وتتجاهل لقاء الأهلي والزمالك

وتجاهلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، انسحاب النادي الأهلي أمام الزمالك في لقاء القمة 130، الذي كان مقررًا الليلة، في الجولة الأولى من المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت انسحاب الأهلي وعدم حضوره إلى إستاد القاهرة لخوض اللقاء أمام غريمه التقليدي الزمالك.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورًا تشير فيه إلى الأهداف التي شهدتها المباريات الثلاث الأخرى التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

تجاهل ذكر نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

ونشرت الرابطة عبر حسابها صورة لنتائج المباريات الثلاث، فيما تجاهلت الرابطة نشر نتيجة مباراة الأهلي أمام الزمالك، والتي احتسبت نتيجتها لصالح الزمالك 2-0 تطبيقًا للائحة المسابقة.

نتائج مباريات الثلاثاء في الدوري المصري، فيتو
نتائج مباريات الثلاثاء في الدوري المصري، فيتو

إلغاء قمة الأهلي والزمالك 

وأدى إلغاء القمة إي اتساع الفارق بين بيراميدز والأهلي إلى ست نقاط حال فوز بيراميدز على المصري غدًا.

كما أنه سيتم خصم ثلاث نقاط أخرى مع نهاية الموسم باعتبار الأهلي منسحبًا.

بيراميدز يحتل قمة مجموعة التتويج برصيد 42 نقطة يليه الأهلي بـ39 نقطة.

أما الزمالك فأصبح رصيده 35 نقطة لذلك تعد فرص بيراميدز الأقوى والأكبر في الفوز بلقب الدوري المصري موسم 2025.

ويخوض أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

 

ترتيب الدوري المصري 

1- بيراميدز 42 نقطة
2- الأهلي 39 نقطة
3- الزمالك 35 نقطة
4- المصري البورسعيدي 30 نقطة
5- البنك الأهلي 29 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
7- فاركو 23 نقطة
8- بتروجيت 22 نقطة
9- حرس الحدود 22 نقطة

 

إلغاء مباراة الأهلي والزمالك 

وأعلن الحكم محمد بسيوني إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد عدم حضور الفريق الأحمر لإستاد القاهرة لخوض المباراة.

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