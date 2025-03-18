دعاء النصر على الظالم في اليوم الثامن عشر من رمضان

ما هو حكم الدعاء على الظالم ؟ وهل يجوز الدعاء علي الظالم باسمه، وما هو حكم الدعاء على الظالم بما هو أعظم من ظلمه كالموت مثلا أو سوء العاقبة، في هذا الموضوع نستعرض معكم إجابة هذه الأسئلة، كما نستعرض معكم دعاء النصر علي الظالم في اليوم الثامن عشر من رمضان فإلى التفاصيل..

حكم الدعاء على الظالم

الظالم يجوز الدعاء عليه، قال سبحانه: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا {النساء: 148}، جاء في تفسير ابن كثير عن ابن عباس: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ، يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد، إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: إِلا مَنْ ظُلِمَ وإن صبر فهو خير له انتهى.

وجاء في تفسير السعدي رحمه الله: إِلا مَن ظُلِمَ أي: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويتشكى منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه، ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى، كما قال تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. انتهى.

ومما يدل على جواز الدعاء على الظالم ولو كان مسلمًا ما رواه مسلم في صحيحه عن عروة عن أبيه: أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئًا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه إلى سبع أرضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها، واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت.

ودعاء سعيد بن جبير على الحجاج لما أمر بقتله مشهور فقد قال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. ذكره الذهبي في السير.

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.

حكم الدعاء علي الظالم باسمه

يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه ولو كان ذلك في أثناء الصلاة، ومن أهل العلم من أجاز التصريح باسمه فيها وفي غيرها، والأصل في هذا ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد ركوعه: " اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف..." إلا أن الأولى والأحسن هو العفو والصفح عن المسلمين لقول الله تعالى: (وأن تعفوا أقرب للتقوى)

حكم الدعاء على الظالم بما هو أعظم من ظلمه

العفو عن الظالم والدعاء له بالاستقامة على الطاعة والبعد عن المعاصي والظلم أفضل من الدعاء عليه، ويحسن دفع إساءته بالإحسان مع التحصن والتعوذ منه، ويجوز الدعاء بدفع شره فتقول: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم إنا نعوذ بك من شرهم، اللهم خذ لي حقي منهم، كما يجوز الدعاء بأن يحصل لهم من الشر مثل ما أصابوك به.

وأما الدعاء عليهم بما هو أعظم من ذلك فلا ينبغي لأن المظلوم إنما يشرع له رد العدوان بمثله، لقوله تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا {الشُّورى:40}.

وأما الدعاء بما هو أعظم فيخاف عليه أن يكون من الاعتداء، فقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: الدعاء قصاص.

دعاء النصر علي الظالم

يا ربّ اللهمّ عليك بمن ظلمني وأنت تعلمه، اللهمّ خيّب أمله، وأزل ظلمه، واجعل شغله في بدنه، ولا تفكّه من حزنه، وصيّر كيده في ضلال، وأمره إلى زوال، ونعمته إلى انتقال، وسلطانه في اضمحلال، وأمِتْه بغيظه إذا أمتّه، وأبقه لحزنه إن أبقيته، وقني شرّ سطوته وعداوته، فإنّك أشدّ بأسًا وأشدّ تنكيلًا.

“ربي إني مظلوم فانتصر ” “ربي إني مظلوم فانتصر ” “ربي إني مطلوم فانتصر.

“يا ربّ أغلقت الأبواب إلّا بابك، وانقطعت الأسباب إلا إليك، ولا حول ولا قوة إلّا بك.”

“يا ربّ اللهمّ إنّي ومن ظلمني من عبيدك، نواصينا بيدك، تعلم مستقرّنا ومستودعنا، وتعلم منقلبنا ومثوانا، وسرّنا وعلانيّتنا، وتطّلع على نيّاتنا، وتحيط بضمائرنا، علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره، ولا ينطوي عليك شيء من أمورنا، ولا يستتر دونك حال من أحوالنا، ولا لنا منك معقل يحصّننا، ولا حرز يحرزنا، ولا هارب يفوتك منّا.”

يا رب أسألك يا ناصر المظلوم المبغي عليه إجابة دعوتي، فخذه من مأمنه أخذ عزيزٍ مقتدر، وأفجئه في غفلته، مفاجأة مليك منتصر، واسلبه نعمته وسلطانه، وأعره من نعمتك التي لم يقابلها بالشكر، وانزع عنه سربال عزّك الذي لم يجازه بالإحسان، واقصمه يا قاصم الجبابرة، وأهلكه يا مهلك القرون الخالية، واخذله يا خاذل الفئات الباغية.

اللهمَّ اجعلْ حظَّ عبادِك المظلومين والمستضعفين في الأرض وافرًا ونصيبهم كبيرًا، وما أنزلتَ من شرٍّ وبلاءٍ وداءٍ وسوءٍ وفتنة فاصرفه عنّا وعن الإسلام والمسلمين، واجعله في الظالمين وأعوانِهم ومَن رَكن إليهم ومَن والاهم ممّن يصرّون على ما يفعلون وهم يعلمون، يا رب العالمين.

اللهم واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم لا تذق الظالمين النعيم في الدنيا ولا في الآخرة اللهم ابتلِهم صعب البلاء جزاءً لظلمهم.

يارب اللّهم إنّي ومن ظلمني من عبيدك، نواصينا بيدك، تعلم مستقرّنا ومستودعنا، وتعلم متقلبنا ومثوانا، وسرّنا وعلانيتنا، وتطّلع على نيّاتنا، وتحيط بضمائرنا، علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره، ولا ينطوي عليك شيء من أمورنا، ولا يستتر دونك حال من أحوالنا، ولا لنا منك معقل يحصننا، ولا حرز يحرزنا، ولا هارب يفوتك منّا.

اللهم غمه بالبلاء غمًا، وطمه به طمًا، وارمه بيوم لا مرد له، وبساعة لا انقضاء لها، يا قاصم الجبارين. يا من لا يحتاج إلى شهادات الشاهدين؛ لأنه عالم السر وأخفى، يا من نصرته قريبة من المظلومين؛ لأنه على كل شيء قدير مهما كانت قوة الظالم.

اللهم إن الابن له أب يشكو إليه.. وللجند قائدا يرفعون أمرهم إليه.. وللناس أميرا يقضي حوائجهم.. وأنا عبدك الفقير بين يديك.. مالي سواك.. مالي سواك.. مالي سواك يا رب العالمين.

اللهم أنت الناصر وأنت المعين وأنت على كل شيء قدير.

ربِّ قد جارت عليَّ الحياة واستقوى عليَّ عبيدك وطغوا وتجبروا، اللهمَّ عليكَ بمَن ظلَمني فإنَّكَ تقوى عليهم ولا أقوى عليهم وأنت الجبار وأنت المتعالي.

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