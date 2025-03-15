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ثقافة وفنون

موعد عرض الحلقة الأولي من مسلسل "ظلم المصطبة"، والقنوات الناقلة له

ظلم المصطبة، فيتو
ظلم المصطبة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تستعد القنوات المصرية والعربية لعرض مسلسلات النصف الثاني من الموسم الرمضاني لهذا العام، وعلى رأس تلك الأعمال مسلسل النجمة ريهام عبد الغفور والفنان إياد نصار.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل ظلم المصطبة

ومن المقرر عرض مسلسل "ظلم المصطبة" عبر عدة قنوات، منها قناة "الحياة"، وقناة "DMC"، وقناة "ON"، وقناة "cbc"، بجانب عرضه عبر منصة "Watch It" الرقمية.

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة الحياة، عبر موقع التواصل “فيسبوك” عن موعد عرض مسلسل ظلم المصطبة، من خلال نشرها برومو المسلسل، على ان يتم عرضه ابتداءً من يوم 16 من رمضان يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 8.15 مساءً.

وعلى قناة dmc فى تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، يعرض ظلم المصطبة عبر شاشات المتحدة فى تمام 9:00 مساءً عبر سي بي سي، وويتم بث الحلقة الأولى على منصة watch it في تمام الساعة 6 مساءً يوم يوم 16 رمضان.

قصة مسلسل ظلم المصطبة 

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

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