إياد نصار: "ظلم المصطبة" يسلط الضوء على هذه القضية

تحدث الفنان إياد نصار عن مسلسل ظلم المصطبة والذي سيُعرض خلال موسم رمضان المقبل، قائلا إنه موضوع شائك للغاية وقد أتى الاسم من المثل الشائع " ظلم المصطبة ولا عدل المحكمة".

إياد نصار

وأضاف إياد نصار: المجتمعات تعاني من فكرة الاقتراب من الخطأ والحكم عليهم بأنهم أخطأوا، وأكثر من يعاني من هذا الموضوع هم النساء في مجتمعنا.

وأكد أن المرأة في مجتمعاتنا إذا لم تخطأ وفقط اقتربت من الخطأ يحاكمها المجتمع وهذا ظلم منهم، هذا هو ظلم المصطبة. فالقانون لن يحاكمها ولكن الأعراف تحاكمها وهذا ما نحتاج إلى مراجعته.

وأوضح أنه يهتم بتقديم عمل جيد حتى لو تعب من تقديم الأعمال الصعبة ولكنه يجد نفسه في مثل هذه الأعمال الفنية التي تقدم شيء وتطرح تساؤلات، فهذا هو التنوع الذي نريده أن يكون متواجدا في شهر رمضان.

وأشار إلى أن المشاهد الرمضاني لديه مائدة كبيرة ومتنوعة منها الأعمال التي تناقش قضايا وتقدم رسالة وأخرى تقدمها في طياتها ولكن بطريقة كوميدية خفيفة.

التعاون مع ريهام عبد الغفور

وعن التعامل مع الفنانة ريهام عبدالغفور، قال إياد إن لديهم كيمياء مشتركة منذ عملهما معا في مسلسل " وش وضهر" وأرادوا تكرار هذه التجربة معا حتى جاءت هذه الفرصة رغم انشغالهم ولكن أصرو على العمل معا وتركو كل شئ للتركيز على هذا المشروع.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

وتدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

ومسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

والعمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

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