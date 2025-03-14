الجمعة 14 مارس 2025
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ثقافة وفنون

زفاف أسطوري لـ أحمد العوضي وميرنا نور الدين بالحلقة 14 من مسلسل فهد البطل

فهد البطل، فيتو
فهد البطل، فيتو

 مسسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة 14 من مسلسل فهد البطل، والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في سباق رمضان 2025 أحداثا مشوقة

مسلسل فهد البطل حلقة 14

وبدأت الحلقة بنجاح “العوضي” فهد البطل بالمرور من الكمين ووصل إلي السلوم، بالمخدرات التي كانت في سيارته دون أن يعلم أن توفيق التمساح كان قد وضعها له في السيارة، وقرر “التمساح” أن يكافئ “البطل” بـ 200 ألف جنيه 

وتتوالي الأحداث ويقرر “فهد” الزواج من كناريا، والتي تقوم بدورها ميرنا نور الدين في حفل زفاف كبير، وأحيته المطربة الشعبية رحمة محسن وسط فرحة كبيرة من أهالي الحارة.

مسلسل فهد البطل حلقة 13 ، وكانت قد شهدت الحلقة 13 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي أحداثا مشوقة، حيث تم تسليط الضوء على جريمة خطف الأطفال وبيعهم لتجارة الأعضاء، وقام فهد “أحمد العوضي” بإنقاذ ابنة كناريا “ميرنا نور الدين” بعدما اكتشف أن والدها “هاشم” مجدي بدر قام ببيعها لمجموعة أشخاص يعملون أعمال غير مشروعة، ويذهب “فهد” إلى مخزن مهجور وينقذ جميع الأطفال.

الحلقة 13 من مسلسل فهد البطل 

وتتوالى الأحداث، ويطلب ريكو عصام السقا، من رواية كارولين عزمي شقيقة فهد أن يتزوجها بدون علم ثم يضعه أمام الأمر الواقع ولكنها ترفض بشدة.

 

وتستمر الأحداث، ويطلب توفيق التمساح “محمود البزاوي” فهد البطل في عملية جديدة، ويخدعه ويخبره بأنه ينقل شحنة حجر إلى السلوم، ويضع في السيارة مخدرات دون أن يعلم فهد، حيث إنه خدعه لتكون رجال توفيق التمساح تكون بعيدة عن الأعيون.

 

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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