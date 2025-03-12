محمود البزاوي يقتل نجل لوسي في الحلقة 12 من مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل حلقة 12، شهدت الحلقة 12 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025، أحداثا مثيرة.

مسلسل فهد البطل حلقة 12

وطلب نادر “حمزة العيلي” نجل توفيق التمساح محمود البزاوي من فهد أن يعود للعمل معه من جديد في عملية وطلب منه خطف محمد مهران “ضيا” نجل فايزة الشبح “لوسي” من مصحة الإدمان ليتخلص منه نادر بعدما غدر بشقيقته وجعلها حامل في الحرام دون معرفتهم، ويوافق فهد على العملية مقابل 100 ألف جنيه.

وتتوالى الأحداث، ويذهب فهد إلى المصحة ويتفق مع أحد العاملين هناك على خطف ضيا، وتنجح العملية ويخطف فهد “ضيا” بعد هروبه من المصحة دون أن يعلم أن المخطوف نجل فايزة الشبح الذي اتفق معاها فهد أن سيصبح واحدا من رجالها.

ويصل فهد إلى نادر وتوفيق التمساح “محمود البزاوي” وجلب لهم صبا نجل فايزة الشبح في مخزن مهجور، وأطلق توفيق التمساح عليه النار وقتله دفاعا عن شرف ابنته آسيا.

مسلسلات رمضان 2025، وشهدت الحلقة 11 من مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي والذي ينافس به في سباق رمضان 2025 أحداثا مثيرة.

الحلقة 11 من مسلسل فهد البطل

وشهدت الحلقة، ذهاب “كناريا” ميزنا نور الدين إلي فهد “أحمد العوضي” لكي تحاول أن تصالحه وتعود له من جديد، بعدما أخفت عنه أنها مطلقة ولديها طفلة من هاشم “مجدي بدر” والذي ذهب أيضا إلي منزل فهد ويتفاجئ بوجود كناريا، ولكن فهد يضربه ضربا مبرحا وسط أهالي المنطقة ويحذره إذا تعرض لها مرة أخرى.

و تتوالي الأحداث، ويتم إطلاق النار علي فهد البطل وينقل إلي المستشفى وذلك من قبل رجال كارم، والذي خطفه فهد الحلقات السابقة أثناء فترة عمله مع توفيق التمساح، ولكن يطلع فهد من المستشفى لأن الرصاصة عدت من كتفه بسلام.

في مشهد آخر، يذهب ريكو “عصام السقا” إلي فهد البطل لكي يطلب منه “رواية” شقيقته للزواج ولكنه يتفاجئ برد فعل غير متوقع من فهد الذي رفض طلبه وقام بمعايرته بأنه رد سجون ولكن تخرج رواية وتنفعل علي شقيقها فهد بعدما رفض زواجها من ريكو، ولكنه صفعها علي وجهها

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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