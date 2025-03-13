الجمعة 14 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل فهد البطل حلقة 13، تسليط الضوء على خطف الأطفال وطلب غريب من السقا لكارولين عزمي

فهد البطل، فيتو
فهد البطل، فيتو

مسلسل فهد البطل حلقة 13 ، شهدت الحلقة 13 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي أحداثا مشوقة، حيث تم تسليط الضوء على جريمة خطف الأطفال وبيعهم لتجارة الأعضاء، وقام فهد “أحمد العوضي” بإنقاذ ابنة كناريا “ميرنا نور الدين” بعدما اكتشف أن والدها “هاشم” مجدي بدر قام ببيعها لمجموعة أشخاص يعملون أعمال غير مشروعة، ويذهب “فهد” إلى مخزن مهجور وينقذ جميع الأطفال.

الحلقة 13 من مسلسل فهد البطل 

وتتوالى الأحداث، ويطلب ريكو عصام السقا، من رواية كارولين عزمي شقيقة فهد أن يتزوجها بدون علم ثم يضعه أمام الأمر الواقع ولكنها ترفض بشدة.

وتستمر الأحداث، ويطلب توفيق التمساح “محمود البزاوي” فهد البطل في عملية جديدة، ويخدعه ويخبره بأنه ينقل شحنة حجر إلى السلوم، ويضع في السيارة مخدرات دون أن يعلم فهد، حيث إنه خدعه لتكون رجال توفيق التمساح تكون بعيدة عن الأعيون.

مسلسل فهد البطل حلقة 12، وكانت قد شهدت الحلقة 12 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025، أحدا

 

 

وتتوالى الأحداث، ويذهب فهد إلى المصحة ويتفق مع أحد العاملين هناك على خطف ضيا، وتنجح العملية ويخطف فهد “ضيا” بعد هروبه من المصحة دون أن يعلم أن المخطوف نجل فايزة الشبح الذي اتفق معاها فهد أن سيصبح واحدا من رجالها. 

 

ويصل فهد إلى نادر وتوفيق التمساح “محمود البزاوي” وجلب لهم صبا نجل فايزة الشبح في مخزن مهجور، وأطلق توفيق التمساح عليه النار وقتله دفاعا عن شرف ابنته آسيا. 

 

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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