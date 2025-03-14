السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جنوى يفوز على ليتشي بثنائية في الدوري الإيطالي

جنوى الايطالي، فيتو
جنوى الايطالي، فيتو

الدوري الايطالي، انتهت مباراة جنوى أمام ليتشي بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب لويجي فيراريس، ضمن مواجهات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم 

هدفا جنوى أحرزهما اللاعب فابيو ميريتي في الدقيقة 16 و45 من  اللقاء 

وفي الشوط الثاني أحرز اللاعب نيكولا كريستوفيتش هدف ليتشي في الدقيقة 68

تشكيل جنوي أمام ليتشي

دخل فريق جنوى مباراته أمام ليتشي في الدوري الإيطالي بتشكيل مكون من:

 نيكولا ليالي - ستيفانو سابيلي - كوني دي فينتر - يوهان فاسكيز - أرون مارتن - مورتن فريندروب - باتريسيو ماسيني - أليساندرو زانولي - روسلان مالينوفسكي - فابيو ميريتي - أندريا بينامونتي

ليتشي الايطالي، فيتو
ليتشي الايطالي، فيتو

تشكيل ليتشي أمام جنوى

فيما دخل فريق ليتشي مباراته أمام جنوى بتشكيل يضم كل من:

فلاديميرو فالكوني - فريدريك جيلبرت - فيديريكو باشيروتو - جابي جان - أنطونيو جالو - لاسانا كوليبالي - ميدون بيريشا - سانتياجو بيروتي - ثورير هيلجاسون - تيتي مورينتي - نيكولا كرستوفيتش 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي جنوى ليتشي جنوى ضد ليتشي الدوري الإيطالي لكرة القدم

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، جنوى يتقدم 2-0 أمام ليتشي في الشوط الأول

صفقة من الدوري الإيطالي، ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

الدوري الإيطالي، انتهاء مباراة لاتسيو وأودينيزي بالتعادل بهدف لكل منهما

يوفنتوس يسقط برباعية أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

ارتفاع البتلو 60 جنيها، تحرك كبير في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد إعلانها الانفصال عن زوجها، رحمة أحمد تتصدر الترند

بعد تلقيها استغاثات، محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل أعمال التنقيب عن الآثار بـ كرموز

عودة تقنية الفيديو، حكام مباريات اليوم السبت بكأس مصر

بعد طلبه مبلغا ضخما، عبد الله السعيد يوافق على التجديد للزمالك والإعلان خلال ساعات

بالأيدي والأرجل، تفاصيل اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح في البحيرة

"إنتي منافقة"، نجلاء بدر تصدم بسمة وهبة وتحرجها على الهواء (فيديو)

منوعات

المزيد

تراتيل وصراخ، راكب يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويعتدي على طاقمها

برسائل الترحيب والجرافتي وعلم فلسطين، المطرية تتزين استعدادا لحفل الفطار الجماعي السنوي (فيديو وصور)

بسبب حديثه عن خلق الله، متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ بأمريكا (فيديو)

أناقة تجمع بين الأصالة والحداثة، إطلالة ساحرة للملكة رانيا في شهر رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء تيسير الزواج للأخ والأخت والابن والبنت في اليوم الـ15 من رمضان 2025

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أم سلمة أول مهاجرة وآخر من تُوُفِّي من أمهات المؤمنين

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية