الدوري الإيطالي، انتهاء مباراة لاتسيو وأودينيزي بالتعادل بهدف لكل منهما

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة لاتسيو الإيطالي أمام أودينيزي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم

تقدم توفين بهدف الأول لصالح أودينيزي في الدقيقة 22، ثم تعادل أليسيو رومانيولي للاتسيو في الدقيقة 32



أعلن الجهاز الفني لفريق لاتسيو بقيادة ماركو باروني ويلتقي فريق نادي لاتسيو امام منافسه اودينيزى ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

تشكيل لاتسيو أمام أودينيزي

وجاء التشكيل الرسمي لفريق لاتسيو أمام أودينيزي كالتالي:

في حراسة المرمي: بروفيديل.

خط الدفاع: ماروسيتش - رومانيولي - جيلا - لاتزاري.

خط الوسط: فيسينو - جندوزي - ديا

خط الهجوم: ايساكسون - زاكايني - تشاونا.

أودينيزي الإيطالي، فيتو

تشكيل أودينيزي أمام لاتسيو

دخل فريق أودينيزي المباراة بتشكيل مكون من:

مادوكو أوكوي - كرستينسين - جاكا بيجول - عمر سوليت - كينجسلي أوهيزييو - كارلستروم - ساندي لوفريك - يورجن إيكيلينكامب - حسان كامارا - لوكا - توفين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.