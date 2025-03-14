محافظة الإسكندرية تعلن عن تحويلات مرورية بتوسعات الكورنيش

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم برئاسة الفريق أحمد خالد عن تنفيذ عدد من التحويلات المرورية بمشروع توسعة الكورنيش.

ياتى ذلك استكمالا للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية، وفي إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع التنسيقي مع جميع الجهات التنفيذية المعنية المشاركة بمشروع توسعة الكورنيش، وإنشاء كوبري محمد نجيب، وإنشاء نفق الطفولة السعيدة، بالإسراع في انجاز مشروع توسعة طريق الكورنيش، وتذليل كافة العقبات على الأرض ليتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 15/ 6/ 2025 بدلا من 30/ 8 / 2025، وذلك قبل بداية موسم الصيف المقبل.

وتنوه محافظة الإسكندرية أنه من المقرر تنفيذ عدد من التحويلات المرورية، بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية، والتي من المقرر تنفيذها بداية من صباح غدا السبت 15/ 3/ 2025، ولمدة 3 أشهر.

وتضم التحويلات المرورية تحويل طريق الجيش من الحارة القبلية اتجاه الحارة البحرية وتقسيم الحارة البحرية إلى 3 حارات لكل اتجاه بداية من منطقة مدرسة الطفولة السعيدة وحتى إشارة مسجد سيدي بشر بطول 850 مترا تقريبا، والغلق الكلي لعدد من المحاور العرضية هي محور محمد نجيب وشارع الطفولة السعيدة وشارع الحزب الوطني القديم

وتنسيقا مع إدارة مرور الإسكندرية سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بجميع الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق منطقة التحويلات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والحد من التكدسات وخاصة أوقات الذروة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.