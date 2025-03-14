الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

النصر يفوز علي الخلود بثلاثية في الدوري السعودي

رونالدو
رونالدو

فاز فريق النصر علي نظيره الخلود، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في  المباراة التي أقيمت على ملعب “الأول بارك”، وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024 /2025.

 

وسجل ثلاثية فريق النصر كل من: رونالد  وساديو ماني وجون دوران في الدقائق 4 و26 و41. 

 

بينما جاء هدف فريق الخلود عن طريق علي لاجمي لاعب النصر بالخطا في مرماه في الدقيقة 72. 

 

وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الخلود في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

تشكيل النصر ضد الخلود

 

ترتيب النصر والخلود في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل النصر المركز الثالث برصيد 51 نقطة، في حين يحتل الخلود المركز العاشر بـ31 نقطة.

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