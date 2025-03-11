الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

7 نصائح من الصحة لمرضي ارتفاع ضغط الدم في شهر رمضان

مرضي ارتفاع ضغط الدم
مرضي ارتفاع ضغط الدم

وجهت وزارة الصحة عدة نصائح غذائية في شهر رمضان لمرضى ضغط الدم المرتفع حتى لا يحدث للمريض مضاعفات.

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١- تقليل كمية الصوديوم عن طريق تقليل كمية الملح المضاف للطعام 

٢-اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات خاصة الورقية، مثل السبانخ

٣-تجنب السكريات والمشروبات الغازية.

٤-التركيز علي الأغذية الغنية بالألياف مثل الشوفان والخبز الأسمر.

٥-تجنب الأغذية التي تحتوي علي الدهون المشبعة.

٦-تناول منتجات الألبان الخالية من الدسم.

٧- التركيز على مصادر البوتاسيوم مثل الموز والمشمش والتمر 

ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

- التدخين
- تناول الوجبات غير الصحية
- الأطعمة المليئة بالسكر

وتضمنت أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطى الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.

2- اعتاد المصريون على تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندى، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.

3- شرب الكركديه بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.

4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر على الهضم ويؤدي للشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.

5- تحمير الأطعمة سواء الدواجن أو اللحوم واستخدام السمن البلدي بكثرة وهو خطر على مرضى زيادة دهون الدم والكوليسترول ويعرض كبار السن للخطر أو مرضى تصلب الشرايين.

6- كثرة تناول المصريون للمخللات والمقبلات التي تملأ الشوارع، حيث تؤثر على وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم العالى والتهاب جدار المعدة.

7- تناول الحلويات بكثرة بعد الإفطار سواء القطايف أو الكنافة والبسبوسة وغيرها خاصة مع استخدام القشطة تزيد دهون الدم وتعمل على ارتخاء في عضلات الجسم ويسبب ضعف عام ودوخة وعدم تركيز وهى مقدمات لزيادة دهون الدم.

8- الاندفاع نحو الطعام دون حساب خاصة وإن لم يكن يحتوى على المكونات الغذائية المثالية منها الكربوهيدرات بنسبة 95% والدهون 35 % والبروتين 15% مع ضرورة تناول الخضراوات طازجة.
 

كما وجه المعهد القومي للتغذية نصائح لمرضى السمنة في شهر رمضان الكريم، لتجنب زيادة الوزن بشكل أكبر.

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ماذا يأكل مريض السمنة في رمضان؟

وقال المعهد القومي للتغذية أن مريض السمنة يجب عليه اتباع الآتي:

١-انتظر 15 دقيقة بين كسر الصيام والإفطار لتنبيه مراكز الشبع في المخ 

٢- ابدأ الإفطار بحساء ثم السلطة ثم البروتين

٣-لا تنتظر حتى تشعر بالامتلاء، بعد تناولك الكميات المحددة اشرب كوبا من الماء ثم غادر السفرة.

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