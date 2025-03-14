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رياضة

الدوري الفرنسي، أوكسير يخطف هدف التعادل أمام نيس في غياب محمد عبدالمنعم

نيس الفرنسي،فيتو
نيس الفرنسي،فيتو

سقط فريق نيس في فخ التعادل أمام نظيره أوكسير بنتيجة 1-1، وذلك مع الدقائق الأخيرة من ر المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "اليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الفرنسي.

جاء هدف نيس عن طريق إيفان جويساند في الدقيقة 38.

وتعادل لفريق أوكسير فلوريال أيي في الدقيقة 4+90.

محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس أمام أوكسير 

وجاء محمد عبد المنعم لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق نيس علي مقاعد البدلاء في مباراة اليوم.

تشكيل نيس أمام أوكسير 

وجاء تشكيل نيس كالتالي:

 

ترتيب نيس وأوكسير في الدوري الفرنسي

ويحتل نيس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة، بينما يحتل أوكسير المركز الـ 11 برصيد 32 نقطة.

وتجرع نيس مرارة الهزيمة أمام ضيفه أولمبيك ليون، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

ويسعى  نيس الى المحافظة على آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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نيس الفرنسي أوكسير نيس وأوكسير الدوري الفرنسي

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