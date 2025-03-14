بعد تلقيها استغاثات، محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل أعمال التنقيب عن الآثار بـ كرموز

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح أعمال تنقيب وحفر للبحث عن آثار بداخل أحد العقارات بمنطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عددا من بلاغات واستغاثات سكان أحد العقارات بمنطقة كرموز، تفيد بوجود أعمال حفر بالعقار الكائن رقم ١ حارة النصر بنطاق حى غرب بهدف التنقيب عن الآثار، بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو تم تداوله فى هذا الشأن يكشف عن حدوث أضرار جسيمة بالعقار المجاور له، من شأنه أن يؤدى إلى انهيار العقار.



وعلي الفور كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رئيس حى غرب والإدارة الهندسية التابعة له بالانتقال الفوري لمعاينة موقع البلاغ، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية.

وانتقلت رئيس حي غرب بحضور قوات شرطة قسم مينا البصل لموقع البلاغ، وتبين وجود أعمال حفر بالعقار الكائن ١ حارة النصر المكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية.

وبالمعاينة تبين وجود كسر في حائط العقار يؤدي إلى العقار المجاور رقم ٢ حارة المجرة وبه حفرة عميقة نتج عنها تضرر العقار رقم ٣ حارة الانتصار من التوفيقية.

ومن جانبها، أوضحت رئيس حى غرب، أن الأعمال المخالفة عبارة عن حفر بعمق كبير، أثر ذلك على العقار المجاور، وجار عرض الثلاثة عقارات المجاورة علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقريرها الفني.

وأشارت رئيس حى غرب إلى أنه تم إيقاف الأعمال فى حينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بحضور مأمور قسم مينا البصل ورئيس المباحث، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

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