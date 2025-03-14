الدوري الإيطالي، جنوى يتقدم 2-0 أمام ليتشي في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة جنوى أمام ليتشي بتقدم الأول بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب لويجي فيراريس، ضمن مواجهات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم

هدفا جنوى أحرزهما اللاعب فابيو ميريتي في الدقيقة 16 و45 من عمر اللقاء

تشكيل جنوي أمام ليتشي

دخل فريق جنوى مباراته أمام ليتشي في الدوري الإيطالي بتشكيل مكون من:

نيكولا ليالي - ستيفانو سابيلي - كوني دي فينتر - يوهان فاسكيز - أرون مارتن - مورتن فريندروب - باتريسيو ماسيني - أليساندرو زانولي - روسلان مالينوفسكي - فابيو ميريتي - أندريا بينامونتي

ليتشي الإيطالي، فيتو

تشكيل ليتشي أمام جنوى

فيما دخل فريق ليتشي مباراته أمام جنوى بتشكيل يضم كل من:

فلاديميرو فالكوني - فريدريك جيلبرت - فيديريكو باشيروتو - جابي جان - أنطونيو جالو - لاسانا كوليبالي - ميدون بيريشا - سانتياجو بيروتي - ثورير هيلجاسون - تيتي مورينتي - نيكولا كرستوفيتش

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