الجمعة 14 مارس 2025
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أخبار مصر

قطاع البترول ينتهي من تطوير حلب وخالد بن الوليد وأبو مسعود بالإسكندرية

تنمية المناطق المتواجدة
تنمية المناطق المتواجدة بها شركات القطاع،فيتو
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 في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول والتعاون الوثيق بين قطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني، وحرصًا من وزارة البترول والثروة المعدنية على تنمية المناطق التي تتواجد بها شركات القطاع تم افتتاح مشروع “تطوير وإعادة تأهيل قرى حلب وخالد بن الوليد وأبو مسعود بمحافظة الإسكندرية”.

 

وجاء الافتتاح بحضور الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، والمهندس  محمد  صبحى - رئيس مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول والمهندس حسام أسعد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم)، والمهندسة ياسمين نجيب  بوزارة البترول والثروة المعدنية، واللواء ممدوح شعبان - مدير عام جمعية الأورمان، ويتشارك فى المشروع شركة العامرية لتكرير البترول وشركه إيبروم، وبمشاركة شركات "ابو قير للأسمدة" و"انربك" و"اكبا" و"بتروجاس" والذي تم تنفيذه من خلال جمعية “ الأورمان”. 

وبحضور المهندسة ريهام علفة رئيس مجلس إدارة شركة اسكندرية ورئيس اللجنة الجغرافية لمنطقة الإسكندرية المهندس سيد الراوى رئيس مجلس إدارة شركة انربك والمهندس صلاح جابر رىيس مجلس إدارة شركة اكبا،  والمهندس مدحت شعبان - مساعد رئيس الهيئة العامة للبترول للمسئولية المجتمعية، والاستاذ معاذ زيدان مدير عام المسئولية المجتمعية بشركة العامرية والدكتورة هادير الدناصوري مسئول أنشطة المسئولية المجتمعية بشركة ايبروم وبعض أفراد مؤسسات وهيئات المجتمع المدنى.


‏‎وحرصًا من قطاع البترول المصرى على تحقيق الاستدامة وتوحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع بشركاته المختلفة فى أداء دوره المجتمعى لدعم المواطن المصرى.

تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة 

وتوفير حياة كريمة والعمل على تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمع فقد قامت شركة العامرية وشركة إيبروم بالتعاون مع جمعية الأورمان برفع كفاءة عدد (64) منزلا، ويشمل ذلك (إعادة إعمار / فرش / تأثيث وتجهيز نطاق العمل وأسس التأثيث والمواصفات)، وتوفير عدد 12 رأس ماشية وعدد 30 مشروعات صغيرة لأهالى قري حلب وخالد بن الوليد وأبو مسعود.


وتأتى تلك المشروعات فى إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية بمختلف ربوع مصر

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