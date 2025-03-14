الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

بعد تجديد عقده موسمين، أرقام وبطولات عمر جابر مع الزمالك

عمر جابر
عمر جابر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تجديد التعاقد مع عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسميًا لمدة موسمين.

وفي السطور التالية نعرض مشوار وأرقام عمر جابر مع الزمالك بعد تجديد عقده. 

أرقام عمر جابر مع الزمالك 

في الموسم الحالي شارك عمر جابر في 27 مباراة  بجميع البطولات بواقع 2329 دقيقة صنع خلالها 5 أهداف ولم يسجل. 

فيما خاض عمر جابر 265 مباراة مع الزمالك طوال تاريخه بجميع البطولات بواقع 18902 دقيقة، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 29 آخرين.

فيما حقق عمر جابر مع الزمالك بطولة الدوري الممتاز مرة واحدة، وبطولة كأس مصر 3 مرات، 1 كونفدرالية، 1 سوبر إفريقي. 

ووقع عمر جابر على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2026-2027.

يأتي ذلك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة التخطيط لقطاع كرة القدم للحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق سموحة غدا السبت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس مصر.

وصعد الزمالك لدور الـ 8 من كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1 في مباراة وصلت للأشواط الإضافية.

فيما صعد سموحة لدور الـ 8، بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة غدا السبت في كأس مصر في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

الزمالك وسموحة 
الزمالك، فيتو 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر 

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت.

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