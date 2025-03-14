إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بحادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص، بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على السيارة، ما تسبب في انقلابها في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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