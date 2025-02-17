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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان، سلوى عثمان تنتهي من تصوير مشاهدها في "حكيم باشا"

سلوى عثمان، فيتو
سلوى عثمان، فيتو

قالت الفنانة سلوى عثمان إنها انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل “حكيم باشا” الذي يشارك في موسم دراما رمضان 2025.

 

وأضافت سلوى عثمان لـ فيتو أنها تصور حاليا مشاهدها المتبقية في مسلسل “سيد الناس” داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ويتبقى لها عدد من المشاهد القليلة.

 

تشارك الفنانة سلوى عثمان في موسم دراما رمضان المقبل في 3 أعمال وهي: حكيم باشا، وسيد الناس، وحياة أو موت.

 

مسلسل حكيم باشا

ومسلسل "حكيم باشا" من بطولة: مصطفى شعبان، ودينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي. 

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سلوى عثمان الفنانة سلوى عثمان مسلسل حكيم باشا مسلسلات رمضان

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