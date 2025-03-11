الثلاثاء 11 مارس 2025
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رياضة

مواجهة صعبة بين حرس الحدود وبتروجيت بالدوري الليلة

فريق بتروجيت
فريق بتروجيت

يلتقي فريق  بتروجيت أمام حرس الحدود، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب في الدورى المصري.

موعد مباراة حرس الحدود وبتروجيت 

ومن المقرر أن تقام مباراة حرس الحدود وبتروجيت في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم بملعب الحدود.


وأنهى حرس الحدود بقيادة مدربه محمد يوسف، الدور الأول من منافسات بطولة الدوري في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

وبنفس الرصيد من النقاط حل بتروجيت بقيادة مدربه سيد عيد، ضمن الفرق التي تخوض مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى المصري بالتواجد ضمن التسعة الكبار.

ويسعى الحدود إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد نقاط المباراة الثلاث يرفع بها رصيده إلى 25 يقترب بها من مراكز المنافسة على مركز متقدم في جدول الترتيب.

 

بتروجيت يدخل مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه الفوز في الجولة الماضية من الدوري على غزل المحلة بنتيجة 2-1.


بينما تعرض حرس الحدود في آخر ظهور له للخسارة أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري.

 

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