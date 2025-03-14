الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

رونالدو يتحدث عن اللعب في الدوري السعودي وتأثيره على اللاعبين

رونالدو
رونالدو

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، عن انتقاله إلى الدوري السعودي الذي يراه خطوة صحيحة، رغم الانتقادات التي وُجّهت إليه في البداية، مشيرًا إلى أن المسابقة في طريقها للنمو، وستشهد قدوم المزيد من النجوم العالميين.

تصريحات رونالدو

وصرح رونالدو لبرنامج "حكاية وعد"، على قناة "MBC1": "عندما يتخذ كريستيانو قرارًا أو يتحرك في اتجاه معين، فإن العالم يلاحظ ذلك.. اللاعبون أذكياء، وإذا جئت إلى السعودية، فذلك لأن هناك شيئًا مهمًا يحدث".

وأضاف رونالدو : "لن أقول إنني كنت سببًا في استقطاب اللاعبين، لأنني أركز فقط على فريقي وحياتي الخاصة، وهذا يكفيني.. لكن في قرارة أنفسهم، اللاعبون أذكياء، وعندما يرون أن رونالدو جاء إلى هنا، فهذا يعني أن الأمر جيد".

وعن تأثيره كقدوة للاعبين، قال: "لا يمكنني إنكار أن البعض ينظر إليّ كنموذج، أحيانًا بشكل إيجابي، وأحيانًا أخرى بشكل سلبي.. لكني أعتقد بنسبة 90% أنني نموذج جيد".

ويرى النجم البرتغالي أنه أثبت صحة قراره بالانتقال إلى الدوري السعودي، قائلًا: "الجميع رأوا أنني لم أكن مخطئًا.. في البداية قال الناس إنني مجنون، وإنها ستكون نهاية مسيرتي، لكني أثبت لهم مجددًا أنهم كانوا مخطئين.. لذا أنا سعيد جدًا بالمشروع السعودي".

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