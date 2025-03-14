الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

لاعب برشلونة: أريد أن أكون المهاجم الأول للبارسا

برشلونة
برشلونة

أبدى فيران توريس، مهاجم برشلونة، ثقته في قدرته على اللعب كرأس حربة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.

توريس يتحدى ليفاندوفسكي

وقال توريس، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "أثق بنفسي، أستطيع أن أكون رأس الحربة الأساسي لبرشلونة، لم لا؟".

وأضاف: "إذا رأى النادي أنه بحاجة للبحث عن مهاجم آخر، فلا بأس في ذلك، لكني أتعامل مع المنافسة بشكل جيد للغاية".

ويقدم توريس مستويات جيدة، في ظل كونه مهاجما بديلا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، هذا الموسم.

وشارك الإسباني في 31 مباراة مع برشلونة بجميع المسابقات، خلال الموسم الجاري، معظمها كلاعب بديل، وسجل 11 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة، في 1105 دقائق لعب. 

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