رونالدو يقود التشكيل المتوقع للنصر أمام الشباب بالدوري السعودي

يستقبل فريق النصر نظيره الشباب مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الـ24 في الدوري السعودي.

ويسعى لاعبو النصر إلى مصالحة جماهيرهم بعد الخسارة في الجولة الماضية من دوري روشن أمام العروبة بثنائية مقابل هدف.

ويحتل النصر السعودي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز السادس برصيد 39 نقطة.

موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعوي

وتقام مباراة النصر والشباب، اليوم الجمعة 7 مارس 2025 على ملعب الأول بارك، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي

وتنقل مباراة النصر والشباب مباشر، من خلال شبكة قنوات SSC السعودية، وبالأخص على قناة SSC SPORT HD5.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الشباب



حراسة المرمى بينتو

خط الدفاع نواف بوشل - محمد سيماكان - محمد آل فتيل - سالم النجدي

خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش - علي الحسن - أيمن يحيى

خط الهجوم جون دوران - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني

تشكيل الشباب المتوقع لمباراة النصر



حراسة المرمى بوشان

خط الدفاع محمد الثاني - الشويرخ - هوت - رينان

خط الوسط مصعب الجوير - لياندرينهو - جوانكا

خط الهجوم بونافينتورا - عبدالرزاق حمدالله - بودينس

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