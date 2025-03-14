مهاجم نيوكاسل: قادرون على الفوز أمام ليفربول ولا أفكر في مستقبلي

أغلق إلكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل، ملف مستقبله مؤقتا في ظل سعيه لمساعدة فريقه على إنهاء 70 عاما دون لقب محلي، حينما يواجه ليفربول الأحد المقبل، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

المهاجم صاحب 25 عاما لديه سجل تهديفي مميز، سجل 22 هدفا حتى الآن في الموسم الجاري ليجذب اهتمام العديد من الأندية، ومنها آرسنال من أجل الحصول على خدماته.

ومع ذلك فقد أكد المهاجم السويدي أنه لن يسمح للتكهنات أن تعيق مساعيه مع نيوكاسل لتحقيق نتيجة أفضل من تلك التي تحققت أمام مانشستر يونايتد في نهائي نفس البطولة منذ موسمين، حيث خسر الفريق في ملعب "ويمبلي".

إيزاك يتحدث عن مواجهة ليفربول

وقال إيزاك: "هذا النادي قادر على تحقيق الكثير من الأشياء العظيمة، أعتقد أن علينا النظر إلى ذلك موسما بعد الآخر ويمكننا الفوز ببطولة ستكون رائعة للجميع".

وأضاف: "بالنسبة لمستقبلي فهو ليس شيئا أفكر به حقا، لقد قلت في العديد من المرات خلال الموسم الموسم أنني أركز فقط على أداء عملي وربما يكون الوقت الحالي هو أسوأ وقت للتفكير في أي شيء آخر".



وأتم: "يجب أن يكون التركيز منصبا فقط على مباراة يوم الأحد (مواجهة ليفربول) ونأمل في أن نجلب البطولة إلى نيوكاسل"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.