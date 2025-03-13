إنتر ميلان يصطدم بأتالانتا في صراع الصدارة بالدوري الإيطالي

يدخل إنتر ميلان اختبار جديد للدفاع عن لقبه كبطل للدوري الإيطالي، عندما يحل ضيفًا على أتالانتا، الأحد المقبل، في قمة مباريات الجولة 29 من السيرا آ.

انتر يصطدم باتالانتا

يتصدر إنتر ميلان ترتيب المسابقة برصيد61 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث، الأمر الذي يجعل لفوز الأخير أهمية كبيرة للغاية في سباق الحصول على اللقب.

ويدخل إنتر ميلان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب فينورد الهولندي، لكنه سيصطدم بالعملاق البافاري بايرن ميونخ الألماني، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين في ربع النهائي.



ويهدف المدير الفني لفريق إنتر ميلان، سيموني إينزاجي، إلى تحقيق فوز يساوي أكثر من مجرد ثلاث نقاط بالنسبة له، وسيبعد ذلك الفوز فريقا آخر في حسابات المنافسة، وهو أتالانتا، مع السعي للحفاظ على فارق النقاط مع نابولي صاحب المركز الثاني.

ومن جانبه يدخل أتالانتا المباراة وهو منتش بفوزه الكبير في الجولة الماضية على يوفنتوس برباعية نظيفة، ويأمل المدرب جيامبييرو جاسبريني في تحقيق فوز مهم في سعي الفريق إلى تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وستكون المواجهة عنوانًا لأبرز اللاعبين في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ويتواجد ثنائي إنتر ميلان الهجومي لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، في مواجهة ثنائي لا يقل أهمية وهو أديمولا لوكمان وماتيو ريتيغي، هداف الدوري برصيد 22 هدفًا.

ويهدف أتالانتا إلى الثأر من إنتر ميلان، الذي اكتسحه برباعية نظيفة في الدور الأول من المسابقة.

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