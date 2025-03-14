الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

لقاء التتويج، موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة

ليفربول
ليفربول

يستعد ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمواجهة نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مساء الأحد المقبل.

يأتي اللقاء بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا الذي مثل صدمة كبيرة لرفاق محمد صلاح وبعد أن أنهى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا متصدرًا.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في نهائي كأس الرابطة 

وتنطلق مباراة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل 16 مارس 2025 بملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن في نهائي كأس رابطة المحترفين، في تمام الساعة الـ6.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد 

تتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وستنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد عبر قناة "beIN Sports HD 1" وكذلك قناة beIN Sports HD 1 English.

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