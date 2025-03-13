الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

ديلي ميل: محمد صلاح مستاء من إدارة ليفربول بسبب غموض موقفه مع الفريق

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت صحيفة ديلي البريطانية عن شعور محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول بحالة من الإحباط بسبب غموض موقفه مع الفريق.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مجانا لأي فريق في الوقت الحالي.

صلاح يشعر بالاحباط 

وقالت ديلي ميل: يشعر محمد صلاح بالإحباط بسبب بطء إحراز تقدم في المفاوضات، ورغم وجود عروض على الطاولة، إلا أنها لم تتوافق مع طموحاته.

وتابعت: سبق أن أعرب صلاح عن رغبته في البقاء مع ليفربول لفترة طويلة، لكن إدارة النادي لم تقدم العرض المناسب حتى الآن.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 هدفا كما لعب دورا كبيرا في تصدر الفريق لترتيب البريميرليج.

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