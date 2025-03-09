الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

رئيس الأولمبية المصرية يشيد بدعم ممدوح عباس لنادي الزمالك ويطالب بمنح ميدو الفرصة

المهندس ياسر إدريس
المهندس ياسر إدريس

 وجّه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الشكر إلى ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ونجله أيمن ممدوح عباس، على دعمهما المالي المستمر للنادي خلال الفترة الماضية، ما أسهم في تحقيق حالة من الاستقرار داخل القلعة البيضاء.

المهندس ياسر إدريس يشيد بدور ممدوح عباس مع الزمالك

وأشاد إدريس، خلال تصريحات إذاعية، بالدعم الكبير الذي قدّمه ممدوح عباس لنادي الزمالك، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له تأثير إيجابي على الأوضاع داخل النادي.

وفي سياق متصل، أثنى إدريس على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتعيين أحمد حسام "ميدو" عضوًا في لجنة التخطيط بقطاع كرة القدم، مطالبًا المجلس بمنحه الفرصة الكاملة للعمل وعدم التدخل في قراراته، نظرًا لما يمتلكه من فكر كروي مميز يمكن أن يحقق الإضافة المطلوبة للفريق.

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ممدوح عباس الزمالك ياسر إدريس المهندس ياسر إدريس

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