تصريحات عمرو سلامة تثير الجدل، هجوم على صلاح أبو سيف وانتقادات لفيلم المومياء

سادت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية التصريحات المثيرة التي أدلى بها المخرج عمرو سلامة خلال برنامج “ليك لوك” والذي يقدمه الفنان عمر متولي عبر حساباته على السوشيال ميديا.

تصريحات مثيرة لعمرو سلامة

وقال "سلامة": “المخرج صلاح أبو سيف أنا قافش عليه كدا عندي عليه مشاكل وياريت الناس تسامحني.. وفيلم المومياء overrated”.

المخرج عمرو سلامة

وتوقع عمرو سلامة وعمر متولي، أن تثير هذه التصريحات حملة غضب واسعة عليهما، لكنه استطرد أن هذا رأيه وله أسبابه الخاصة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات عمرو سلامة بشكل واسع، وسط العديد من التعليقات المتباينة من جمهور السوشيال ميديا حول آرائه التي أدلى بها خلال حلقة البرنامج.

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