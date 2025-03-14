الصحة: الحريق بمبنى التراخيص الطبية وليس المعامل المركزية

أكدت وزارة الصحة أن الحريق الذي وقع فجر اليوم الجمعة بمبنى التراخيص الطبية وهو المبنى المجاور للمعامل المركزية.

الحريق لم يؤثر على مبني المعامل المركزية والأجهزة الطبية

وأكدت وزارة الصحة أن الحريق لم يؤثر على مبنى المعامل المركزية والأجهزة الطبية.

ومبنى التراخيص الطبية هو الإدارة المركزية للتراخيص الطبية المنوط بها منح وإصدار الترخيص للمنشآت الطبية وكذلك تراخيص مزاولة المهنة للفرق الطبية.



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، في تقرير أولي إصابة واحدة بصعوبة في التنفس نتيجة التعرض للدخان الكثيف إثر الحريق الذي اشتعل بأكشاك خشبية غير تابعة لوزارة الصحة والسكان، خلف المبنى الإداري لإدارة التراخيص الطبية، بمنطقة وسط البلد.

وأوضحت الوزارة أن النيران انتقلت للمقر الإداري للتراخيص الطبية وغرفة إدارية ملحقة بمبنى المعامل المركزية، حيث تمكنت الحماية المدنية من اخماد الحريق قبل امتداده لمبنى المعامل المركزية والأجهزة الطبية الخاصة بالمعامل المركزية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يتابع تداعيات الحريق بشكل مباشر ولحظي، مؤكدا الدفع بعشر سيارات إسعاف لموقع الحادث.

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