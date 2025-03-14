توخيل: سعيد بالعودة للتدريب من جديد وهاري كين سيكون قائدًا لإنجلترا

تحدث توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن اختياراته الأولى مع المنتخب، استعدادًا لمواجهتي ألبانيا ولاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مدرب إنجلترا خلال المؤتمر الصحفي: "عندما نتمكن من البناء بسرعة، سيلاحظ مشجعونا ذلك، وهذا سيعطينا دفعة إضافية، لا يقتصر التركيز على الموهبة والجودة فحسب، بل ينصب أيضًا على ما تقدمه للفريق وكيف تكون زميلًا جيدًا في الفريق".

وحول انضمام لويز سكيلي ودان بيرن، قال: "لقد كانت مساراتهما مختلفة تمامًا قبل استدعائهما الأول، نحن نعزز مسيرة مايلز التي تسير بخطى سريعة بالفعل، إنه لاعب أساسي ولاعب أساسي في أرسنال حاليًا، إنه لاعب مثير للإعجاب بكل معنى الكلمة".

وعن قائد إنجلترا هاري كين، أفاد المدرب الألماني: "يسعدني العمل معه، لدينا هداف مُحنك على أعلى مستوى، لديه أكبر عدد من المباريات الدولية والأهداف، لذا فهو يُحقق الأرقام القياسية ويضع المعايير في هذا المجال".

وتشمل القائمة اللاعبين البارزين مثل هاري كين، جود بيلينجهام، وجوردان هندرسون تحت قيادة المدرب توماس توشيل، الذي بدأ عمله كمدرب لمنتخب إنجلترا في يناير 2025.

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