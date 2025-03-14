الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توخيل: سعيد بالعودة للتدريب من جديد وهاري كين سيكون قائدًا لإنجلترا

توخيل
توخيل

 تحدث توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن اختياراته الأولى مع المنتخب، استعدادًا لمواجهتي ألبانيا ولاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مدرب إنجلترا خلال المؤتمر الصحفي: "عندما نتمكن من البناء بسرعة، سيلاحظ مشجعونا ذلك، وهذا سيعطينا دفعة إضافية، لا يقتصر التركيز على الموهبة والجودة فحسب، بل ينصب أيضًا على ما تقدمه للفريق وكيف تكون زميلًا جيدًا في الفريق".

وحول انضمام لويز سكيلي ودان بيرن، قال: "لقد كانت مساراتهما مختلفة تمامًا قبل استدعائهما الأول، نحن نعزز مسيرة مايلز التي تسير بخطى سريعة بالفعل، إنه لاعب أساسي ولاعب أساسي في أرسنال حاليًا، إنه لاعب مثير للإعجاب بكل معنى الكلمة".

 

وعن قائد إنجلترا هاري كين، أفاد المدرب الألماني: "يسعدني العمل معه، لدينا هداف مُحنك على أعلى مستوى، لديه أكبر عدد من المباريات الدولية والأهداف، لذا فهو يُحقق الأرقام القياسية ويضع المعايير في هذا المجال".

وتشمل القائمة  اللاعبين البارزين مثل هاري كين، جود بيلينجهام، وجوردان هندرسون تحت قيادة المدرب توماس توشيل، الذي بدأ عمله كمدرب لمنتخب إنجلترا في يناير 2025.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الألماني توماس توخيل منتخب ألمانيا توخيل

مواد متعلقة

توخيل يعلن قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي ألبانيا ولاتفيا

واين روني: سجل توخيل رائع قبل بداية مهمته مع الأسود الثلاثة

الأكثر قراءة

لفتة إنسانية من الخطيب مع مشجع أهلاوي (صور)

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 14 مارس 2025

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة هرمز

أول رد من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة

أسير أمريكي و4 جثث، حماس تتلقى مقترح استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

حالة الطقس غدا السبت، حار نهارا على أغلب الأنحاء

محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الشهر فى الدوري الإنجليزي

هل يؤثر حريق المعامل المركزية على خدمات التحاليل للمواطنين؟ الصحة توضح

منوعات

المزيد

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

الأم المكلومة التي أبكت السوريين تطل ثانية وهذا ما قالته إلى محافظ السويداء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

الذرة يسجل 130 جنيها للتر، أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أرقام كيميتش مع بايرن ميونخ بعد تمديد عقده حتى 2029 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، مظاهر من حياة الحسن البصري

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة هرمز

ما هي أطول وأقصر آية وكلمة في القرآن الكريم؟ تعرف عليهم

المزيد
الجريدة الرسمية