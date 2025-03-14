توخيل يعلن قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي ألبانيا ولاتفيا

أعلن توماس توخيل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي عن قائمة الأسود الثلاثة الرسمية لمباريات تصفيات لكأس العالم 2026 ضد ألبانيا ولاتفيا.

قائمة إنجلترا

وتشمل القائمة اللاعبين البارزين مثل هاري كين، جود بيلينجهام، وجوردان هندرسون تحت قيادة المدرب توماس توشيل، الذي بدأ عمله كمدرب لمنتخب إنجلترا في يناير 2025.



تضم القائمة حراس المرمى مثل دين هندرسون وجوردان بيكفورد، ومدافعين مثل كايل ووكر وجون ستونز، ولاعبي خط الوسط والهجوم مثل فيل فودن وكول بالمر.



تم اختيار هذه القائمة بعد وضع إنجلترا في المجموعة K لمباريات التأهل، التي تشمل أيضًا صربيا وأندورا، كما تم تحديده في ديسمبر 2024، مما يمهد الطريق لمباريات تنافسية في كأس العالم 2026 الموسعة لـ48 فريقًا المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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