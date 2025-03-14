الجمعة 14 مارس 2025
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تمريض القناة تتوج بلقب الموسم الخامس لبطولة عباقرة الكليات (صور)

الموسم الخامس لبطولة
الموسم الخامس لبطولة عباقرة الكليات

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، فريق كلية التمريض على تتويجه بلقب الموسم الخامس لبطولة عباقرة الكليات، مشيدا بأداء الطلاب المتميز وروح المنافسة القوية التي شهدتها البطولة. 

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 حرص جامعة القناة على تنميه مهارات منتسبيها 

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أن هذه المسابقات تعكس حرص الجامعة على تنمية المهارات الفكرية والثقافية لطلابها، وتعزيز روح التنافس البناء بينهم. 

جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو

تقدير المستوى الأكاديمي للطلاب 

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، عن تقديره للمستوى الأكاديمي والمعرفي الذي أظهره الطلاب المشاركون، لافتًا إلى أن الجامعة تواصل دعم الأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية قدراتهم الفكرية والثقافية.

 

جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو

الرعاة والمشرفون على فعاليات البطولة 

أقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة ندى محمد كمال مستشار اللجنة الثقافية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومروة عدلي، مدير إدارة النشاط الثقافي. 

جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو

مشاركة 16 كلية في البطولة 

شهدت البطولة، التي نظمها اتحاد طلاب الجامعة تحت إشراف اللجنة الثقافية، مشاركة 16 كلية منذ بداية دور المجموعات، حيث تأهلت 8 كليات إلى دور ربع النهائي، وهي: كلية التمريض، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية العلوم، كلية الآداب، كلية الطب البيطري، كلية الزراعة، كلية طب الأسنان، وكلية الهندسة.  

تأهل الكليات إلى نصف النهائي   

تأهلت أربع كليات إلى نصف النهائي،  هي: كلية التمريض، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية العلوم، وكلية الطب البيطري، وأسفرت مباراة تحديد المركز الثالث عن فوز كلية العلوم على   الطب البيطري. 

أما النهائي، فجمع بين فريق كلية التمريض وفريق كلية الحاسبات والمعلومات، حيث تمكن فريق التمريض من تحقيق الفوز والتتويج باللقب بعد مباراة حماسية شهدت تنافسًا قويًا بين الفريقين. 

وعقب انتهاء البطولة، أُقيمت مباراة خاصة لاختيار أفضل لاعب في البطولة، وفاز بها الطالب عبد الرحمن منصور من فريق كلية الطب البشري، تقديرا لأدائه المتميز خلال المنافسات. 

كما تم تنظيم البطولة بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، بقيادة الطالب محمد محمود، رئيس الاتحاد، والطالب عبد الله حمدي، نائب رئيس الاتحاد، والطالب محمد علي عبد الشافي، أمين اللجنة الثقافية.

حضر  الدكتورة ندى محمد كمال، مستشار اللجنة الثقافية، المنافسات الختامية وتوجت الفائزين، وأشادت بجهود الطلاب في تقديم أداء متميز يعكس مدى حرص الجامعة على دعم الأنشطة الثقافية والمعرفية.

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