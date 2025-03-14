الجمعة 14 مارس 2025
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ثقافة وفنون

لام شمسية، مواعيد عرض المسلسل بالنصف الثاني من رمضان والقناة الناقلة

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، ينطلق عرض مسلسل “لام شمسية” بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، بدءا من يوم الأحد المقبل تزامنا مع النصف الثاني من شهر رمضان المبارك الجاري. 

 

مواعيد عرض مسلسل لام شمسية 

ويعرض المسلسل بدءا من يوم الأحد المقبل على قناة dmc الساعة 7.15 مساء ويعاد الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.30 صباحًا، بالاضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

قصة مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذك، يتطرق إلى التحرش الجنسي للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسبة وإجتماعية تؤثر على الجمهير وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

أبطال مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد وعدد من الأطفال، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى. 
 

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